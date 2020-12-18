Нардеп зі «Слуги народу» заявив про «енергію в проституції», фото: Ben Shultz

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Народний депутат зі «Слуги народу» Юрій Камельчук, відомий своїми скандальними твердженнями щодо коронавірусу, нещодавно зробив ще одну резонансну заяву.

Камельчук, в нещодавньому інтерв’ю виданню «Громадське» поділився своїми думками щодо проституції.

Проституція — вона забирає енергію в жінки, яка займається цим. І вона не додає точно енергії чоловікові, який іде до подібної жінки, — вважає нардеп.

На запитання щодо джерел походження таких теорій, Камельчук запевнив, що про це можуть розповісти «багато психологів», а також що про це нібито «розписано у ведичних науках».

Також Камельчук не погодився з твердженням журналіста, що Веди (священні тексти стародавніх народів індоєвропейської сім’ї) не є доказовою медициною, а відносяться до сфери філософії.

Це неправда. Там є медичні трактати, військові трактати, які розписані давно і багато речей використовуються до цього часу, — запевнив депутат.

Також Камельчук вважає, що якщо жінка займається проституцією і «передає свою енергію» іноземцю, то це призводить до зменшення кількості енергії в країні її проживання.

Роздача своєї енергії, особливо іноземцям, я з цієї точки зору скажу, призводить до зменшення кількості енергії в даній країні, зокрема в Україні, — переконаний Камельчук.

Також він торкнувся питання абортів. На його думку, аборти є «смертю всередині себе».

Це насамперед знищення психофізичного стану жінки, яка це робить. Це смерть всередині себе, — наголосив він.



Нагадаємо, Камельчук нещодавно заявив, що вважає COVID-19 «вигаданою хворобою».