Нардеп из «Слуги народа» заявил об «энергии в проституции», фото: Ben Shultz

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Народный депутат из «Слуги народа» Юрий Камельчук, известный своими скандальными утверждениями о коронавирусе, недавно сделал еще одно резонансное заявление.

Камельчук, в недавнем интервью изданию «Громадське» поделился своими мыслями относительно проституции.

Проституция — она ​​забирает энергию у женщины, которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщине, — считает нардеп.

На вопрос об источниках происхождения таких теорий, Камельчук заверил, что об этом могут рассказать «многие психологи», а также об этом якобы «расписано в ведических науках».

Также Камельчук не согласился с утверждением журналиста, что Веды (священные тексты древних народов индоевропейской семьи) не является доказательной медициной, а относятся к сфере философии.

Это неправда. Там есть медицинские трактаты, военные трактаты, которые расписаны давно и многие вещи используются до сих пор, — заверил депутат.

Также Камельчук считает, что если женщина занимается проституцией и «передает свою энергию» иностранцу, то это приводит к уменьшению количества энергии в стране ее проживания.

Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности в Украине, — убежден Камельчук.

Также он затронул вопрос абортов. По его мнению, аборты являются «смертью внутри себя».

Это прежде всего уничтожение психофизического состояния женщины, которая это делает. Это смерть внутри себя, — подчеркнул он.



Напомним, Камельчук недавно заявил, что считает COVID-19 «выдуманной болезнью».