Зеленский назначил нового председателя Запорожской ОГА. Фото: president.gov.ua

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Александр Старух назначен председателем Запорожской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 577/2020 президент Украины Владимир Зеленский подписал 18 декабря. Предварительно указом № 576/2020 глава государства уволил Виталия Боговина с должности председателя Запорожской ОГА «согласно поданному им заявлению». Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Александр Старух родился в 1973 году, а в 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях, был награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Запорожскую ОГА Старух уже возглавлял во времена президентства Виктора Ющенко с 2008 по 2010 год. Также он возглавляет Запорожскую областную организацию партии «Батькивщина» и был избран депутатом Запорожского областного совета.

Напомним, 16 декабря Кабинет министров согласовал назначение на должность председателя Запорожской ОГА Александра Старуха. В тот же день на заседании правительства также согласовали увольнение председателя облгосадминистрации Виталия Боговина.