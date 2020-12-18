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Ракурс
Зеленський призначив нового голову Запорізької ОДА. Фото: president.gov.ua

Зеленський призначив кандидата наук головою Запорізької ОДА (ФОТО)

18 гру 2020, 15:48
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Олександр Старух призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 577/2020 президент України Володимир Зеленський підписав 18 грудня. Попередньо указом № 576/2020 глава держави звільнив Віталія Боговіна з посади голови Запорізької ОДА «згідно з поданою ним заявою». Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Олександр Старух народився в 1973 році, а в 1995 році закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах, був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Запорізьку ОДА Старух вже очолював за часів президентства Віктора Ющенка з 2008 по 2010 рік. Також він очолює Запорізьку обласну організацію партії Батьківщина" та був обраний депутатом Запорізької обласної ради.


Олександр Старух. Фото: RegioNews

Нагадаємо, 16 грудня Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха. Того ж дня на засіданні уряду також погодили звільнення голови облдержадміністрації Віталія Боговіна.

Джерело: Ракурс


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