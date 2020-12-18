Зеленський призначив нового голову Запорізької ОДА. Фото: president.gov.ua

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Олександр Старух призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 577/2020 президент України Володимир Зеленський підписав 18 грудня. Попередньо указом № 576/2020 глава держави звільнив Віталія Боговіна з посади голови Запорізької ОДА «згідно з поданою ним заявою». Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Олександр Старух народився в 1973 році, а в 1995 році закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах, був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Запорізьку ОДА Старух вже очолював за часів президентства Віктора Ющенка з 2008 по 2010 рік. Також він очолює Запорізьку обласну організацію партії Батьківщина" та був обраний депутатом Запорізької обласної ради.

Нагадаємо, 16 грудня Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха. Того ж дня на засіданні уряду також погодили звільнення голови облдержадміністрації Віталія Боговіна.