Студенты пригрозили Шкарлету акциями протеста. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n147979-studenty-prigrozili-shkarletu-akciyami-protesta.html

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Акцию протеста из-за назначения министром образования Сергея Шкарлета обещают провести студенческие организации.

Против такого кадрового решения выступают студенческие сообщества Украинского католического университета, Национального технического университета Украины «Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского», Национального университета «Киево-Могилянской академии» и КНУ им. Тараса Шевченко. Об этом говорится в заявлении, которое 18 декабря опубликовано на странице «Студпарламент КНУ. Жизнь твоего университета» в Facebook.

По нашему искреннему убеждению, министр образования и науки Украины должен не только пропагандировать основы академической добропорядочности, но и сам их придерживаться, — говорится в заявлении.



Студенты отмечают, что министром образования не может быть человек, который в частности допустил плагиат в своей научной работе.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила министром образования исполняющего обязанности руководителя этого ведомства Сергея Шкарлета. Днем ранее парламентский комитет по вопросам образования не нашел голосов для поддержки кандидатуры Шкарлета.