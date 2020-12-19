Проект постановления об увольнении Шкарлета зарегистрировали в Раде. Фото: Канал 24

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Ракурс

Проект постановления об увольнении министра образования и науки Сергея Шкарлета зарегистрировали в Верховной Раде.

Шкарлет был назначен парламентом на эту должность два дня назад, 17 декабря. К тому времени он почти шесть месяцев был исполняющим обязанности главы МОН. Проект постановления № 4525 передали на рассмотрение руководству парламента 18 декабря. Об этом сообщается на веб-странице ВРУ.

Текст документа на сайте пока отсутствует, но ранее его на собственной странице в Facebook обнародовал народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев. Инициировали постановление девять парламентариев от «ЕС» и «Голоса».

По мнению нардепов, Шкарлета нужно уволить, поскольку за время его управления министерством «существенно ухудшилось состояние и показатели деятельности в соответствующих сферах». Вспомнили парламентарии и плагиат в научных работах новоизбранного министра. Также причиной для отставки называют кнопкодавство во время голосования, поскольку, якобы кнопкодавили депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Инициаторы потребуют рассмотреть это постановление в январе 2021 года на пленарном заседании.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила министром образования исполняющего обязанности руководителя этого ведомства Сергея Шкарлета. Днем ранее парламентский комитет по вопросам образования не нашел голосов для поддержки кандидатуры Шкарлета. Студенческие организации ряда вузов пообещали устроить митинги из-за такого кадрового назначения.