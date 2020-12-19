В ряде регионов Украины объявлено штормовое предупреждение, фото: украинский Гидрометцентр

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Погода в Украине 20 декабря предусматривает потенциально опасные условия в ряде регионов.

В западных, а также части северных, центральных и южных областей объявлено штормовое предупреждение на 20 декабря. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью и утром на Правобережье ожидается туман, видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — подчеркивают синоптики.

Погода в Киеве 20 декабря будет без существенных осадков. В столице и области объявлено штормовое предупреждение. Температура в течение суток будет находиться в пределах 0…+ 2°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове также будет без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +3…+5°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе в течение суток также будет существенных осадков. Ночью температура составит 0…+2°, днем ​​воздух прогреется до +3…+5°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре ожидается со снегом днем ​​и ночью. Синоптики прогнозируют −1…+1° ночью и 0…+2° днем. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет со снегом в течение суток. Ночью градусники покажут -2…- 4°, днем ​​-0…+2°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 20 декабря будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 0…+2°, днем — +3…+5°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка 20 декабря будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, на Днепровских водохранилищах в период с 19 по 23 декабря ожидается усиление ледовых явлений.