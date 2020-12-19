Туман обіцяють в Україні синоптики. Фото: kamin.rayon.in.ua

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Погіршення погоди в Україні спрогнозували синоптики, а Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про посилення льодових явищ.

З 19 грудня і до 23 грудня на Дніпровських водосховищах очікується посилення льодових явищ через зниження температури. Але це не стосується Каховського водосховища. Про це повідомив український Гідрометцентр та прес-служба ДСНС.

За інформацією синоптиків, вранці у західних областях очікується густий туман, а видимість складе 200−500 м.

У Гідрометцентрі зазначають, що 19 грудня вдень стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 6° тепла за Цельсієм. Вітер прогнозують північно-західний та південно-західний 3−5 м/с. Опади у виді мокрого снігу з дощем очікуються в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. На решті території держави прогнозують хмарність.

Нагадаємо, 16 грудня снігопад в Японії раптово накрив північні регіони. У місті Нішівага, розташованому в гірському районі префектури Івате, висота сніжного покриву досягла 126 см.