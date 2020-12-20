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Ракурс
Штормовое предупреждение объявлено в Украине — какие регионы в опасности

Штормовое предупреждение объявлено в Украине — какие регионы в опасности

20 дек 2020, 10:05
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Штормовое предупреждение объявлено в Украине в воскресенье, 20 декабря, почти по всей территории страны.

Как информирует Украинский гидрометцентр, ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидается туман. Видимость составит от 200 до 500 м. В связи с этим объявлен первый уровень опасности (желтый).

Кроме этого, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об усилении ледовых явлений на днепровских водохранилищах. Спасатели сообщили, что в связи с понижением температуры воздуха 20−23 декабря на водохранилищах, за исключением Каховского водохранилища, ожидаются ледовые явления.

Штормовое предупреждение объявлено в Украине / Украинский гидрометцентр


Отметим, что Черногорский поисково-спасательный отряд в субботу сообщил о морозной и ясной погоде в Карпатах — на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла 3 °C ниже нуля.

Источник: Ракурс


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