С олигархом Порошенко я не буду сотрудничать — Зеленский в интервью «Нью-Йорк таймс»

https://racurs.ua/n148025-s-oligarhom-poroshenko-ya-ne-budu-sotrudnichat-zelenskiy-v-intervu-nu-york-tayms.html

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Владимир Зеленский в декабре дал интервью влиятельному американскому изданию The New York Times. Разговор состоялся 16 декабря, а в субботу полный текст интервью обнародовала пресс-служба президента Украины.

Журналисты поинтересовались у главы государства о вероятности сотрудничества с партией «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко для совместного голосования в Верховной Раде.

Понятно, что в партии люди разные, и все люди живые, на кого-то влияют — по-разному, психологически. Хотят влиять все финансовые группы, в том числе и финансовые группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте… Готовы ли мы сотрудничать, — я не понимаю, с кем. С олигархом Порошенко не готов сотрудничать, — цитирует Зеленского Офис президента.

Он добавил, что в рамках депутатского корпуса хорошие инициативы находят поддержку у представителей разных политсил.

Я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, — оккей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, — я не готов (сотрудничать — ред.), — резюмировал президент.



Зеленский также согласился, что искоренение коррупции возможно лишь после победы над олигархами.

Напомним, Зеленский поздно вечером 18 ноября обнародовал новый видеоблог, в котором призвал Петра Порошенко определиться, кем он является — спасителем или коммерсантом. Экс-президент ответил Зеленскому.