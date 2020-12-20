ВОЗ сделала заявление о новом штамме коронавируса в Британии

https://racurs.ua/n148024-voz-sdelala-zayavlenie-o-novom-shtamme-koronavirusa-v-britanii.html

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Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании — Всемирная организация здравоохранения заявила, что поддерживает тесный контакт с властью Лондона. Также ВОЗ обещает информировать общественность о характеристиках и последствиях инфицирования мутировавшим вирусом.

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ на странице организации в Twitter.

Мы находимся в тесном контакте с властями Великобритании по вопросам нового коронавируса. Они продолжат делиться информацией, результатами анализов и текущих исследований. Мы будем сообщать государствам-членам и общественности актуальную информацию по мере того, как будем узнавать о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях, — говорится в сообщении ВОЗ.

Ранее на этой неделе глава профильного министерства Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении британскими учеными нового штамма коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии.

По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вирус распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, согласно предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% «заразнее». Летальность вируса пока не подтверждена.