ВООЗ зробила заяву щодо нового штаму коронавірусу у Британії

https://racurs.ua/ua/n148024-vooz-zrobyla-zayavu-schodo-novogo-shtamu-koronavirusu-u-brytaniyi.html

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Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії — Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що підтримує тісний контакт з владою Лондона. Також ВООЗ обіцяє проінформувати громадськість щодо характеристики і наслідків інфікування мутованим вірусом.

Про це повідомила прес-служба ВООЗ на сторінці організації у Twitter.

Ми перебуваємо у тісному контакті з владою Великої Британії з питань нового коронавірусу. Вони продовжать ділитися інформацією і результатами аналізу та поточних досліджень. Ми повідомлятимемо державам-членам і громадськості актуальну інформацію по мірі того, як дізнаватимемося про характеристики цього варіанту вірусу і про будь-які наслідки, — йдеться в повідомленні ВООЗ.

Раніше цього тижня очільник профільного міністерства Британії Метт Хенкок повідомив про виявлення британськими вченими нового штаму коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії.

За його словами, попередній аналіз показує, що цей вірус поширюється швидше відомих штамів. На екстреній прес-конференції в суботу прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий варіант коронавірусу може бути на 70% «заразніший». Летальність вірусу наразі не підтверджена.