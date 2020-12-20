Коронавірус в Україні — Одещина у лідерах за кількістю COVID-інфікованих

https://racurs.ua/ua/n148023-koronavirus-v-ukrayini-odeschyna-u-liderah-za-kilkistu-covid-infikovanyh-infografika.html

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Коронавірусом в Україні станом на ранок 20 грудня інфікувалося понад 8 тис. осіб. Про це сьогодні зранку повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбук.

8 тис. 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників, — написав у неділю Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 37 осіб;

летальних випадків — 116;

одужало — 6 тис. 626 осіб;

здійснено тестувань — 39 тис. 941.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 964 тис. осіб. COVID-19 забрав життя 16 тис. 585 громадян. Також загалом проведено більше ніж 5,2 млн тестувань методом ПЛР.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Одеській області — 814,

Києві — 756,

Запорізькій області — 675,

Київській області — 592,

Харківській області — 520.

Три прості правила протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук — рятують життя, — нагадав очільник МОЗ.

Нагадаємо, перелік країн «червоної» зони 11 грудня оновила Україна. До «червоної» зони потрапили п’ять країн, а три країни перейшли до «зеленої зони». До списку країн «червоної зони» увійшли Нідерланди, Молдова, Кіпр, Азербайджан і Панама. Також в ньому залишаються популярні в українців Грузія, Хорватія, Чорногорія, США, Угорщина та Болгарія. У порівнянні з минулим тижнем до «зеленої» перейшли Румунія, Беліз та Італія. Також «зеленою» вказується Польща.