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Коронавирус в Украине — Одесская область в лидерах по числу COVID-инфицированных

Коронавирус в Украине — Одесская область в лидерах по числу COVID-инфицированных (ИНФОГРАФИКА)

20 дек 2020, 08:30
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Коронавирусом в Украине по состоянию на утро 20 декабря инфицировались свыше 8 тыс. человек. Об этом в воскресенье утром сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

8 тыс. 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по данным на 20 декабря. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников, — написал сегодня Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали — 3 тыс. 37 человек;

  • летальных случаев — 116;

  • выздоровели — 6 тыс. 626 человек;

  • осуществлено тестирования — 39 тыс. 941.

Статистика коронавируса в Украине / СНБО

За все время пандемии в Украине заболели более 964 тыс. человек. COVID-19 унес жизни 16 тыс. 585 граждан. Также в целом проведено свыше 5,2 млн тестирования методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в:

  • Одесской области — 814,

  • Киеве — 756,

  • Запорожской области — 675,

  • Киевской области — 592,

  • Харьковской области — 520.

Три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни, — напомнил глава Минздрава.


Напомним, перечень стран «красной» зоны 11 декабря обновила Украина. В «красную» зону попали пять стран, а три страны перешли в «зеленую зону». В список стран «красной зоны» вошли Нидерланды, Молдова, Кипр, Азербайджан и Панама. Также тут остаются популярные у украинцев Грузия, Хорватия, Черногория, США, Венгрия и Болгария. По сравнению с прошлой неделей в «зеленую» зону перешли Румыния, Белиз и Италия. Также «зеленой» указывается Польша.

Источник: Ракурс


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