Коронавирус стал главной причиной смертей в США

В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается.

Экспоненциальный рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 привел к тому, что это заболевание стало основной причиной смертей в США в 2020 году, особенно среди людей старше 35 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного недавно в журнале Американской медицинской ассоциации.

Отмечается, что показатель ежедневной смертности от COVID-19 в США уже устойчиво превышает 2 тыс. человек.

Ежедневная смертность в США от COVID-19 эквивалентна терактам 11 сентября 2001 года (забравших 2 тыс. 988 жизней), которые повторяются каждые 1,5 дня, — подчеркивают исследователи.

То есть, в США COVID-19 ежедневно забирает жизней больше, чем болезни сердца и рак.

И ее летальность может еще больше возрасти, поскольку передача растет с праздничными и отпускными поездками и с усилением влияния в помещениях, которое приносит зима, — отмечают исследователи.

При этом, отмечают медики, реальная смертность от коронавируса является еще на 20% больше от этих значений — из-за задержек с отчетностью и увеличением количества вызванных пандемией случаев отсутствия лечения других проблем со здоровьем.

Каждая смерть от COVID-19 сигнализирует о возможности большей смертности среди близких людей, — подчеркивают исследователи.



Перспектива массового вакцинации в 2021 году дает положительные ожидания, однако решение проблемы не придет достаточно быстро, чтобы избежать в ближайшее время дальнейшего увеличения количества госпитализаций и смертности, связанных с COVID-19, подчеркивают ученые.

Напомним, количество жертв коронавируса в США уже превысило боевые потери этой страны во Второй мировой войне.