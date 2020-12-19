Севастополь «напоят» водой из известнякового карьера

Кадыковский карьер стал источником воды для Севастополя, фото: Sputnik

https://racurs.ua/n148021-sevastopol-napoyat-vodoy-iz-izvestnyakovogo-karera.html

Ракурс

Севастополь, оккупированный Россией город на юге Крыма, столкнулось с жестким дефицитом воды. Чтобы исправить ситуацию, оккупанты пытаются брать воду из ранее незадействованных ее источников на полуострове.

Минобороны РФ сдало в эксплуатацию водовод, который поставляет воду из популярного туристического места — Кадыковского карьера, сообщает агентство «Интерфакс».

Кадыковский карьер стал известным из-за своей формы в виде сердца и бирюзового цвет воды. В этом карьере раньше добывали известняк, в результате чего подземные воды вышли на поверхность и образовали так называемое Голубое озеро.

Отмечается, что общая длина труб водовода в Севастополь составляет 10 км, он поставляет в город 15 тыс. кубометров воды в сутки.

Ранее оккупанты сообщали, что также начали брать воду для Севастополя в объеме около 10 тыс. кубометров в сутки из еще одного туристического места — озера на горе Госфота. Кроме того, еще 5 тыс. кубометров в сутки начало поступать из озера в Инкермане.

Оккупанты заявляют, что в результате удалось с 80 до 50 тыс. кубических метров в день уменьшить потребность в воде из расположенного вблизи Севастополя Чорноречненского водохранилища, чего, как они надеются, достаточно, чтобы «продержаться без ограничений подачи воды» до весны.

Напомним, недавно оккупанты сообщали, что пять водохранилищ Крыма близки к отметке «мертвый объем».