Севастополь «напоять» водою з вапнякового кар'єру

Кадиковський кар’єр став джерелом води для Севастополя, фото: Sputnik

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Севастополь, окуповане Росією місто на півдні Криму, зіткнулося із жорстким дефіцитом води. Щоб виправити ситуацію, окупанти намагаються брати воду із раніше незадіяних її джерел на півострові.

Міноборони РФ здало в експлуатацію водовід, котрий постачає воду з популярного туристичного місця — Кадиковського кар'єра, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Кадиковський кар'єр став відомим через свою форму у вигляді серця та бірюзовий колір води. У цьому кар'єрі раніше добували вапняк, в результаті чого підземні води вийшли на поверхню та утворили так зване Блакитне озеро.

Зазначається, що загальна довжина труб водоводу до Севастополя становить 10 км, він постачає до міста 15 тис. кубометрів води в добу.

Раніше окупанти повідомляли, що також почали брати воду для Севастополя в обсязі близько 10 тис. кубометрів на добу зі ще одного туристичного місця — озера на горі Госфота. Крім того, ще 5 тис. кубометрів на добу почало надходити з озера в Інкермані.

Окупанти заявляють, що в результаті вдалося з 80 до 50 тис. кубічних метрів у день зменшити потребу у воді з розташованого поблизу Севастополя Чорнорічненського водосховища, чого, як вони сподіваються, достатньо, щоб «протриматися без обмежень подачі води» до весни.

Нагадаємо, нещодавно окупанти повідомляли, що п’ять водосховищ Криму близькі до позначки «мертвий об'єм».