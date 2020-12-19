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Ракурс
Вогонь біля головної ялинки країни, фото: ТСН

Після запалення вогнів головної ялинки України загорілася одна з прикрас (ФОТО, ВІДЕО)

19 гру 2020, 20:51
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У Києві на головній ялинці країни, розташованій на Софійській площі, після урочистої церемонії запалення вогнів загорілася одна з прикрас, після чого перестала світитися частина гірлянд, котрі йшли до святкового дерева.

За іншою інформацією, загорілася одна з декорацій, розташованих біля ялинки, повідомляє ТСН.

Займання оперативно ліквідували рятувальники.

Зазначається, що причиною займання стали феєрверки, котрі люди почали запускати після урочистого запалення вогнів.

У Києві щороку 19 грудня, у День Святого Миколая, традиційно відбувається урочиста церемонія запалення вогнів на новорічній ялинці.

Цьогоріч, у зв’язку з епідемією коронавірусу, вона відбулася без традиційних параду та концерту, проте на відкриття зібралося чимало людей.

Вогонь біля головної ялинки країни, фото: ТСН

Вогонь біля головної ялинки країни, фото: ТСН

Вогонь біля головної ялинки країни, фото: ТСН


Нагадаємо, у селищі Чаплинка Херсонської області ввечері 18 грудня вщент згоріла головна ялинка населеного пункту. Причиною пожежі, за попередньою інформацією, є замикання електроконтактів гірлянди.

Джерело: Ракурс


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