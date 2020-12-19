Огонь возле главной елки страны, фото: ТСН

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В Киеве на главной елке страны, расположенной на Софийской площади, после торжественной церемонии зажжения огней загорелось одно из украшений, после чего перестала светиться часть гирлянд, которые шли к праздничному дереву.

По другой информации, загорелась одна из декораций, расположенных возле елки, сообщает ТСН.

Возгорание оперативно ликвидировали спасатели.

Отмечается, что причиной возгорания стали фейерверки, которые люди начали запускать после торжественного зажжения огней.

В Киеве ежегодно 19 декабря, в День Святого Николая, традиционно проходит торжественная церемония зажжения огней на новогодней елке.

В этом году, в связи с эпидемией коронавируса, она прошла без традиционных парада и концерта, однако на открытие собралось много людей.

Напомним, в поселке Чаплинка Херсонской области вечером 18 декабря полностью сгорела главная елка населенного пункта. Причиной пожара, по предварительной информации, является замыкание электроконтактов гирлянды.