Коронавірус став головною причиною смертей у США

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148022-koronavirus-stav-golovnou-prychynou-smertey-u-ssha.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває.

Експоненціальне зростання захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 призвело до того, що це захворювання стало основною причиною смертей у США в 2020 році, особливо серед людей старших 35 років. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого нещодавно в Журналі Американської медичної асоціації.

Зазначається, що показник щоденної смертності від COVID-19 у США вже стійко перевищує 2 тис. осіб.

Щоденна смертність в США від COVID-19 еквівалентна терактам 11 вересня 2001 року (які забрали 2 тис. 988 життів), котрі повторюються кожні 1,5 дня, — наголошують дослідники.

Тобто, у США COVID-19 щодня забирає життів більше, ніж хвороби серця та рак.

І її летальність може ще більше зростати, оскільки передача зростає зі святковими й відпускними поїздками та з посиленням впливу в приміщеннях, яке приносить зима, — зазначають дослідники.

При цьому, наголошують медики, реальна смертність від коронавірусу є на ще 20% більшою від цих значень — через затримки зі звітністю та збільшення кількості спричинених пандемією випадків відсутності лікування інших проблем зі здоров’ям.

Кожна смерть від COVID-19 сигналізує про можливість більшої смертності серед близьких людей, — наголошують дослідники.



Перспектива масового вакцинування у 2021 році дає позитивні сподівання, однак вирішення проблеми не прийде досить швидко, щоб уникнути найближчим часом подальшого збільшення кількості госпіталізацій та смертності, пов’язаних з COVID-19, наголошують учені.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу у США вже перевищила бойові втрати цієї країни у Другій світовій війні.