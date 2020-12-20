З олігархом Порошенком я не співпрацюватиму — Зеленський в інтерв’ю «Нью-Йорк таймс»

https://racurs.ua/ua/n148025-z-oligarhom-poroshenkom-ya-ne-spivpracuvatymu-zelenskyy-v-interv-u-nu-york-tayms.html

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Володимир Зеленський у грудні дав розлоге інтерв’ю впливовому американському виданню The New York Times. Розмова відбулася 16 грудня, а в суботу повний текст інтерв’ю оприлюднила прес-служба президента України.

Журналісти поцікавилися у глави держави щодо ймовірності співпраці за потреби з партією «Європейська солідарність» екс-президента Петра Порошенка задля голосування у Верховній Раді.

Зрозуміло, що в партії люди різні, і всі люди живі, на когось впливають — по-різному, психологічно. Хочуть впливати всі фінансові групи, серед іншого й фінансові групи Медведчука, Порошенка, які також представлені в парламенті… Чи готові ми співпрацювати, — я не розумію, з ким. З олігархом Порошенком я не готовий співпрацювати, — цитує Зеленського Офіс президента.

Зеленський додав, що у межах депутатського корпусу хороші ініціативи знаходять підтримку у представників різних політсил.

Я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Все, що на благо України, — окей. Все, що пов’язане з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, — я не готовий (співпрацювати — ред.), — резюмував президент.



Він також погодився, що викорінення корупції можливе лише після перемоги над олігархами.

Нагадаємо, Зеленський пізно ввечері 18 листопада оприлюднив новий відеоблог, в якому закликав Петра Порошенка визначитися, ким він є — рятівником чи комерсантом. Екс-президент відповів Зеленському.