Зеленський про війну з РФ — Всі помруть тут, але незалежність ніхто не віддасть

https://racurs.ua/ua/n148028-zelenskyy-pro-viynu-z-rf-vsi-pomrut-tut-ale-nezalejnist-nihto-ne-viddast.html

Ракурс

Володимир Зеленський прокоментував війну з Росією на Донбасі й можливість досягнення миру в інтерв’ю впливовому американському виданню The New York Times.

Розмова відбулася 16 грудня, а в суботу її текстову версію оприлюднив Офіс президента України.

Всі ці конфлікти (розв'язані Росією у Придністров’ї, Абхазії, Карабаху — ред.) не можуть зрівнятися з конфліктом між Україною та Росією, тому що ми дуже великі. Україна дуже велика. І те, як ми захищаємо нашу країну — відпочатку ми продемонстрували, що окупувати Україну неможливо. Всі помруть тут, але незалежність нашої країни ніхто не віддасть, — переконаний Зеленський.

Глава держави назвав жахливими усі конфлікти, які існують сьогодні у Європі, де так чи інакше присутня Росія.

Всі ці конфлікти — це показник того, що всюди, де була «заморожена» територія — це Придністров’я, це Абхазія, це Донбас, це Карабах, — всі ці території з роками програють у розвитку, програють економічно. Але найстрашніше — програють люди… які там живуть, — додав президент.

Він заявив, що мешканці окупованих територій зависли «у повітрі», не розвиваються, страждають, і «просто доживають життя, не отримуючи від нього задоволення».