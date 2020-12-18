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Ракурс
Ядерна зброя. Фото: PolitRussia

Росія «нашпигує" Крим ядерною зброєю — Міноборони

18 гру 2020, 17:00
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Ядерну зброю в окупованому Криму готується розмістити Російська Федерація.

Про це 18 грудня заявив міністр оборони України Андрій Таран в інтерв’ю турецьким медіа напередодні засідання у Києві міністрів оборони та закордонних справ України та Туреччини.

Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн, — наголосив Таран.

Міністр також назвав небезпечним перешкоджання РФ вільному судноплавству у Керченській протоці.


Намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства в акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія, — йдеться у повідомленні відомства.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Путін пообіцяв «пряму» підтримку бойовикам ЛДНР.

Джерело: Ракурс


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