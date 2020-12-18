Ядерна зброя. Фото: PolitRussia

https://racurs.ua/ua/n147982-v-okupovanomu-krymu-rosiya-gotuietsya-rozmistyty-yadernu-zbrou-minoborony.html

Ракурс

Ядерну зброю в окупованому Криму готується розмістити Російська Федерація.

Про це 18 грудня заявив міністр оборони України Андрій Таран в інтерв’ю турецьким медіа напередодні засідання у Києві міністрів оборони та закордонних справ України та Туреччини.

Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн, — наголосив Таран.

Міністр також назвав небезпечним перешкоджання РФ вільному судноплавству у Керченській протоці.

Намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства в акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія, — йдеться у повідомленні відомства.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Путін пообіцяв «пряму» підтримку бойовикам ЛДНР.