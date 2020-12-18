Татарову повідомили про підозру у справі про заволодіння майном Нацгвардії

Олег Татаров, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n147983-tatarovu-povidomyly-pro-pidozru-u-spravi-pro-zavolodinnya-maynom-nacgvardiyi.html

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Олегу Татарову, заступнику керівника Офісу президента, повідомлено про підозру у справі щодо надання неправомірної вигоди за фальсифікацію оціночної експертизи об'єктів нерухомості в столичних житлових комплексах, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником.

Татарову інкриміновано надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що це правопорушення передбачене ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу. У цьому разі законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з можливою конфіскацією майна.

НАБУ з 2017 року розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії, яке здійснювала компанії екс-нардепа та забудовника Максима Микитася «Укрбуд».

Татаров, до того як його стати співробітником Офісу президента, був адвокатом і, зокрема, представляв інтереси «Укрбуду», а також працював у фірмі юристом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що, на думку антикорупційних органів, Татаров міг, на прохання забудовників, домовитися про написання позитивної для фірми експертизи, яку зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Пізніше у компанії «Укрбуд» посилалися на результати цієї експертизи, яка нібито показала відсутність збитків.

У САП зазначають, що підозра Татарову є третьою у справі про можливу фальсифікацію експертизи:

30 листопада було оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу) заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру;

1 грудня — вручено підозру колишньому депутату.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, підозру Татарову підписав виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук.