Стало известно о планах Кремля на подаренную Лаврову украинскую икону

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Ракурс

Стало известно о планах Кремля на подаренную главе МИД России Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века, которую незаконно вывезли из оккупированного Донбасса в Боснию и Герцеговину. 14 декабря на официальной встрече председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил эту икону Лаврову.

В свою очередь, российская сторона заявила о намерении вернуть 300-летнюю икону дарителям. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Причиной возврата стало требование со стороны украинских властей. Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства Боснии и Герцеговины Бисера Туркович пообещала добиваться возвращения иконы Украине. Также прокуратура страны возбудила дело и начала проверку происхождения этого произведения искусства.

На обратной стороне иконы, вывезенной из оккупированного РФ Луганска, содержится оттиск: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».

Ранее МИД Украины направил в Сараево вопрос о том, каким образом в распоряжении властей страны оказался предмет культурного наследия Украины, незаконно вывезенный с подконтрольной России части Донбасса.

Напомним, что на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины воевали и боснийские сербы. Одного из них, Гаврила Стевича, сейчас судят, поскольку закон БиГ запрещает гражданам страны вступать в иностранные вооруженные формирования.