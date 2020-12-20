Кремль озвучив плани на подаровану Лаврову українську ікону

https://racurs.ua/ua/n148033-kreml-ozvuchyv-plany-na-podarovanu-lavrovu-ukrayinsku-ikonu.html

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Стало відомо про плани Кремля на подаровану главі МЗС Росії Сергію Лаврову українську ікону XVIII століття, яку незаконно вивезли з окупованого Донбасу в Боснію і Герцеговину. 14 грудня на офіційній зустрічі голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував цю ікону Лаврову.

Водночас російська сторона заявила про намір повернути 300-річну ікону дарувальнику. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Росії.

Причиною повернення стала вимога з боку української влади. Окрім цього, глава зовнішньополітичного відомства Боснії і Герцеговини Бісера Туркович пообіцяла домагатися повернення ікони Україні. Також прокуратура країни порушила справу і почала перевірку походження цього твору мистецтва.

На зворотному боці ікони, вивезеної з окупованого РФ Луганська, міститься відбиток: «УРСР. Народний комітет освіти. Укрнаука. Одеська крайова комісія».

Раніше МЗС України направило до Сараєво запит щодо того, яким чином в розпорядженні влади країни опинився предмет культурної спадщини України, незаконно вивезений з підконтрольної Росії частини Донбасу.

Нагадаємо, що на стороні підтримуваних Росією терористів на сході України воювали й боснійські серби. Одного з них, Гаврила Стевіча, зараз судять, оскільки законодавство БіГ забороняє громадянам країни підтримувати іноземні збройні формування.