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Гігантська піщана буря вирувала в Аргентині — фото і відео стихії

Гігантська піщана буря вирувала в Аргентині — фото і відео стихії

20 гру 2020, 13:31
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Гігантська піщана буря «накрила» Аргентину цього тижня. Стихія вирувала в центральних частинах латиноамериканської країни і супроводжувалася ураганними вітрами і градом.

Природний катаклізм призвів до масових відключень електроенергії і пошкодження майна, пише The Watchers.

В аргентинській провінції Ла-Пампа піщана буря спричинила перебої в електро- і водопостачанні. На дороги в багатьох населених пунктах впали старі дерева. Також завдано збитків фермерським господарствам.

Гігантська піщана буря вирувала в Аргентині

Гігантська піщана буря вирувала в Аргентині

Гігантська піщана буря вирувала в Аргентині

Гігантська піщана буря вирувала в Аргентині

Гігантська піщана буря вирувала в Аргентині

За словами очевидців, хмара піску і пилу, котра швидко виникла на горизонті, нагадувала апокаліптичну картину. Одним з найбільш постраждалих став район Санта-Роза, де ураганний вітер зруйнував будівлі на центральній площі.

Водночас у провінції Кордова спостерігалися зливи і сильний вітер. Там також повалено стовпи і дерева, зірвано дахи з будинків.



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