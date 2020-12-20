Гігантська піщана буря вирувала в Аргентині — фото і відео стихії

https://racurs.ua/ua/n148032-gigantska-pischana-burya-vyruvala-v-argentyni-foto-i-video-styhiyi.html

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Гігантська піщана буря «накрила» Аргентину цього тижня. Стихія вирувала в центральних частинах латиноамериканської країни і супроводжувалася ураганними вітрами і градом.

Природний катаклізм призвів до масових відключень електроенергії і пошкодження майна, пише The Watchers.

В аргентинській провінції Ла-Пампа піщана буря спричинила перебої в електро- і водопостачанні. На дороги в багатьох населених пунктах впали старі дерева. Також завдано збитків фермерським господарствам.

За словами очевидців, хмара піску і пилу, котра швидко виникла на горизонті, нагадувала апокаліптичну картину. Одним з найбільш постраждалих став район Санта-Роза, де ураганний вітер зруйнував будівлі на центральній площі.

Водночас у провінції Кордова спостерігалися зливи і сильний вітер. Там також повалено стовпи і дерева, зірвано дахи з будинків.