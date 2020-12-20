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Ракурс
Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину — фото и видео стихии

Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину — фото и видео стихии

20 дек 2020, 13:31
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Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину на этой неделе. Стихия бушевала в центральных частях латиноамериканской страны и сопровождалась ураганными ветрами и градом.

Природный катаклизм привел к массовым отключениям электроэнергии и повреждению имущества, пишет The Watchers.

В аргентинской провинции Ла-Пампа песчаная буря повлекла перебои в электро- и водоснабжении. На дороги во многих населенных пунктах рухнули старые деревья. Также нанесен ущерб фермерским хозяйствам.

Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину

Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину

Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину

Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину

Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину

По словам очевидцев, облако песка и пыли, быстро возникшее на горизонте, представляло собой апокалиптическую картину. Одним из наиболее пострадавших оказался район Санта-Роза, где ураганный ветер разрушил строения на центральной площади.

В свою очередь, в провинции Кордова наблюдались ливни и сильный ветер. Там также повалены столбы и деревья, сорваны крыши с домов.



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