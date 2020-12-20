Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину — фото и видео стихии

Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину — фото и видео стихииhttps://racurs.ua/n148032-gigantskaya-peschanaya-burya-obrushilas-na-argentinu-foto-i-video-stihii.htmlРакурс
Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину на этой неделе. Стихия бушевала в центральных частях латиноамериканской страны и сопровождалась ураганными ветрами и градом.
Природный катаклизм привел к массовым отключениям электроэнергии и повреждению имущества, пишет The Watchers.
В аргентинской провинции Ла-Пампа песчаная буря повлекла перебои в электро- и водоснабжении. На дороги во многих населенных пунктах рухнули старые деревья. Также нанесен ущерб фермерским хозяйствам.
По словам очевидцев, облако песка и пыли, быстро возникшее на горизонте, представляло собой апокалиптическую картину. Одним из наиболее пострадавших оказался район Санта-Роза, где ураганный ветер разрушил строения на центральной площади.
В свою очередь, в провинции Кордова наблюдались ливни и сильный ветер. Там также повалены столбы и деревья, сорваны крыши с домов.