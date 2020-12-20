Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину — фото и видео стихии

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Ракурс

Гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину на этой неделе. Стихия бушевала в центральных частях латиноамериканской страны и сопровождалась ураганными ветрами и градом.

Природный катаклизм привел к массовым отключениям электроэнергии и повреждению имущества, пишет The Watchers.

В аргентинской провинции Ла-Пампа песчаная буря повлекла перебои в электро- и водоснабжении. На дороги во многих населенных пунктах рухнули старые деревья. Также нанесен ущерб фермерским хозяйствам.

По словам очевидцев, облако песка и пыли, быстро возникшее на горизонте, представляло собой апокалиптическую картину. Одним из наиболее пострадавших оказался район Санта-Роза, где ураганный ветер разрушил строения на центральной площади.

В свою очередь, в провинции Кордова наблюдались ливни и сильный ветер. Там также повалены столбы и деревья, сорваны крыши с домов.