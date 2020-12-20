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Ракурс
«Золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике впервые завоевали украинки

«Золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике впервые завоевали украинки (ФОТО)

20 дек 2020, 12:56
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Женская сборная Украины получила «золотую» медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье на соревнованиях в субботу, 19 декабря. Это произошло впервые в истории.

Украину на соревнованиях в турецком Мерсине представляли гимнастки Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Елизавета Губарева и Анастасия Мотак. Об этом в Твиттере сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

По итогам соревнований украинская сборная получила победных 154,663 балла. Фаворитки соревнования — румынские спортсменки, в итоге занявшие второе место, — проиграли украинкам менее 0,2 балла.

«Бронзу» получила сборная Венгрии (151,597 балла).

«Золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике впервые завоевали украинки

«Золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике впервые завоевали украинки

«Золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике впервые завоевали украинки


«Золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике впервые завоевали украинки

Напомним, это первое «золото» Украины на командных соревнованиях чемпионатов Европы по спортивной гимнастике в истории и первая медаль на соревнованиях, начиная с 2004 года. Тогда украинки заняли второе место, а до этого получали «бронзу» и «серебро». К этой победе в активе украинских гимнасток было всего 11 золотых медалей.

Источник: Ракурс


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