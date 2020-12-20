«Золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике впервые завоевали украинки

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Женская сборная Украины получила «золотую» медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье на соревнованиях в субботу, 19 декабря. Это произошло впервые в истории.

Украину на соревнованиях в турецком Мерсине представляли гимнастки Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Елизавета Губарева и Анастасия Мотак. Об этом в Твиттере сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

По итогам соревнований украинская сборная получила победных 154,663 балла. Фаворитки соревнования — румынские спортсменки, в итоге занявшие второе место, — проиграли украинкам менее 0,2 балла.

«Бронзу» получила сборная Венгрии (151,597 балла).

Напомним, это первое «золото» Украины на командных соревнованиях чемпионатов Европы по спортивной гимнастике в истории и первая медаль на соревнованиях, начиная с 2004 года. Тогда украинки заняли второе место, а до этого получали «бронзу» и «серебро». К этой победе в активе украинских гимнасток было всего 11 золотых медалей.