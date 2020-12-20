«Золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики вперше вибороли українки (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n148031-zoloto-chempionatu-ievropy-zi-sportyvnoyi-gimnastyky-vpershe-vyboroly-ukrayinky-foto.html

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Жіноча збірна України отримала «золоту» медаль чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в командному багатоборстві на змаганнях у суботу, 19 грудня. Це сталося вперше в історії.

Україну на змаганнях у турецькому Мерсіні представляли гімнастки Діана Варінська, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радівілова, Єлизавета Губарева та Анастасія Мотак. Про це у Твіттер повідомив Національний олімпійський комітет України.

За підсумками змагань українська збірна здобула переможних 154,663 бали. Фаворитки змагання — румунські спортсменки, які у підсумку посіли друге місце, — програли українкам менш ніж 0,2 бала.

«Бронзу» здобула збірна Угорщини (151,597 бала).

Нагадаємо, це перше «золото» України на командних змаганнях чемпіонатів Європи зі спортивної гімнастики в історії й перша медаль на змаганнях, починаючи з 2004 року. Тоді українки посіли друге місце, а до того здобували «бронзу» і «срібло». До цієї перемоги в активі українських гімнасток було загалом 11 золотих медалей.