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Ракурс
«Золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики вперше вибороли українки (ФОТО)

«Золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики вперше вибороли українки (ФОТО)

20 гру 2020, 12:56
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Жіноча збірна України отримала «золоту» медаль чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в командному багатоборстві на змаганнях у суботу, 19 грудня. Це сталося вперше в історії.

Україну на змаганнях у турецькому Мерсіні представляли гімнастки Діана Варінська, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радівілова, Єлизавета Губарева та Анастасія Мотак. Про це у Твіттер повідомив Національний олімпійський комітет України.

За підсумками змагань українська збірна здобула переможних 154,663 бали. Фаворитки змагання — румунські спортсменки, які у підсумку посіли друге місце, — програли українкам менш ніж 0,2 бала.

«Бронзу» здобула збірна Угорщини (151,597 бала).

«Золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики вперше вибороли українки

«Золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики вперше вибороли українки

«Золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики вперше вибороли українки


«Золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики вперше вибороли українки

Нагадаємо, це перше «золото» України на командних змаганнях чемпіонатів Європи зі спортивної гімнастики в історії й перша медаль на змаганнях, починаючи з 2004 року. Тоді українки посіли друге місце, а до того здобували «бронзу» і «срібло». До цієї перемоги в активі українських гімнасток було загалом 11 золотих медалей.

Джерело: Ракурс


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