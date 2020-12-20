Зеленський розповів, про що говоритиме з Байденом — новини політики

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Ракурс

Володимир Зеленський розповів про намір запросити нового президента США Джо Байдена до України, а також про плани щодо розвитку українсько-американських відносин за нової адміністрації США.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю впливовому американському виданню The New York Times, переклад якого в суботу оприлюднив Офіс президента України.

Єдина війна в Європі на сьогодні — це війна на Донбасі… Новий президент США Байден, мені здається, знає Україну краще, ніж його попередник, бо ще до свого президентства він мав глибокі відносини з Україною й добре розуміє росіян, добре розуміє різницю між Україною та Росією і, мені здається, добре розуміє ментальність українців… США можуть сильно додати, дуже сильно, — переконаний Зеленський.

Він також озвучив бачення щодо співпраці зі Сполученими Штатами у економічній сфері.

Є важливі речі, про які ми дуже мало говорили під час зустрічі з Дональдом Трампом. Я сподіваюся, що при зустрічі з Байденом у мене буде можливість обговорити це повністю і, найголовніше, — реалізувати. Я хочу, щоб наші плани зі США, насамперед економічні, були реалізовані під час моєї каденції і каденції нового президента США. Я хотів би запросити його до України, — розповів Зеленський.

За його словами, візит Байдена в Київ став би вкрай важливим для України знаком від стратегічного партнера. Також глава держави заявив про готовність допомогти американському бізнесі в Україні.

Я хотів би, щоб американський бізнес потужно зайшов в Україну… Я особисто готовий допомагати, з мене, як кажуть у нас, корона не впаде. Я готовий говорити з будь-якими інвесторами. Всіма: в енергетику, у фінансовий сектор, в напрямок сільського господарства. Плюс, в IT дуже хотілося б якихось речей, які вже є у США, щоб вони з’явилися в Україні як символи, — зазначив президент.

Він також сподівається на розвиток українського машинобудування, туризму і запровадження безвізового режиму для громадян, які «працюють в Україні, Сполучених Штатах і мають спільні компанії, спільні бізнеси». Зеленський зазначив:

Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. У Європі є дуже непогані (майданчики. — ред.) — у Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик. Ми для цього проголосували закон про рібейти. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки — теж гарний напрямок. Я хотів би, щоб в Україні з’явився «Діснейленд».

Окрім цього, Зеленський подякував США за постійну двопартійну підтримку, а також за підтримку і Сенату, й Конгресу.

Ми стратегічні партнери… Америка показує на ділі свою підтримку, ми вдячні за санкційну політику — вона серйозна. І про кримські санкції, і про «Північний потік» — це для нас було стратегічно (важливо. — ред.), — зазначив глава держави.

Зеленський також подякував Дональду Трампу за його роль щодо «Північного потоку». Окрім цього, він заявив, що симпатизує меседжам нового президента США Джо Байдена.