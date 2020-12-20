Вакцина. Фото: Погляд

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что Украина не получит вакцину от коронавируса одной из первых, поскольку страна потеряла свои дипломатические позиции.

В то же время усилить позиции Украины могли бы партнеры из Европы и США. Об этом лидер государства рассказал в интервью американскому изданию The New York Times, перевод которого опубликовала пресс-служба президента.

По его словам, несмотря на такое положение, Украина не будет закупать российскую вакцину «Спутник V», поскольку она не прошла соответствующие клинические испытания, а достоверной информации о ее безопасности нет.

В то же время Российская Федерация и ее приспешники в Украине «расшатывают» ситуацию благодаря украинским телеканалам, которые выражают приверженность идее, что якобы стоит «забыть о распрях», и закупить вакцину у России, поскольку своевременных поставок от США и Европы может не быть, добавил Зеленский.

Объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина закупала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет 100% положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий от применения которой мы не знаем, — заявил глава государства.



По его словам, Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину. Он добавил, что государство будет спасать своих людей, и бороться за то, чтобы партнеры предоставили прежде всего подтвержденную вакцину — Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский в декабре дал объемное интервью влиятельному американскому изданию The New York Times. Разговор состоялcя 16 декабря, а в субботу полный текст интервью обнародовала пресс-служба президента Украины. Журналисты поинтересовались у главы государства о вероятности сотрудничества при необходимости с партией «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко для голосования в Верховной Раде.