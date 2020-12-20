Новую мутацию коронавируса обнаружили в еще трех странах

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148039-novuu-mutaciu-koronavirusa-obnarujili-v-esche-treh-stranah.html

Ракурс

Коронавирус в мире начал мутировать в более заразную версию, чем предыдущие. Очередную серьезную мутацию вируса обнаружили еще в трех странах ㅡ Нидерландах, Австралии и Дании.

Мутировавший коронавирус обнаружили после сообщения о его распространении в ряде регионов Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сейчас ВОЗ поддерживает диалог с британскими властями касательно распространения вируса. Хотя новая мутация распространяется быстрее, сейчас нет никаких доказательств, что она более смертоносная или же, что разработаны вакцины будут менее эффективными против нее, уверяют в организации.

Несмотря на неподтвержденную опасность, Нидерланды ограничили все пассажирские рейсы из Великобритании. Образцы вируса, которые взяли у инфицированных, совпадали с теми, что ранее нашли в Британии. Решение приостановить рейсы из Великобритании также приняли Бельгия и Италия, а Германия в настоящее время рассматривает аналогичный запрет.

Правительство Нидерландов заявило, что будет сотрудничать с другими странами-членами Европейского Союза, чтобы «изучить возможности дальнейшего ограничения риска передачи нового штамма вируса из Великобритании».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который чрезвычайно быстро распространяется. Пока он лучше всего представлен на юго-востоке Англии.

Данных о том, что новый штамм вызывает более высокий уровень смертности или что на него по-другому действуют вакцины и методы лечения, пока нет. Для подтверждения таких теорий проводятся срочные исследования.