Рейтинг самых «дорогих» звезд обнародовал Forbes

Кайли Дженнер. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n148038-reyting-samyh-dorogih-zvezd-obnarodoval-forbes.html

Ракурс

Forbes, известное американское финансовое издание, опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. С большим отрывом его возглавила американская модель Кайли Дженнер. Она заработала 590 млн долл. благодаря продаже 51% акций компании Kylie Cosmetics.

В этом году она также единственная женщина в десятке самых высокооплачиваемых звезд. Об этом сообщает Forbes.

На втором месте оказался американский рэпер Канье Уэст. Он заработал 170 млн долл. благодаря рекламному контракту с Adidas. Третью строчку занял швейцарский теннисист Роджер Федерер — он заработал 106 млн долл.

Также в первую десятку попали:

футболист Криштиану Роналду — 105 млн долл.;

футболист Лионель Месси — 104 млн долл.;

актер Тайлер Перри — 97 млн ​​долл.;

футболист Неймар — 95,5 млн долл.;

радиоведущий Говард Стерн — 90 млн долл.;

баскетболист Леброн Джеймс — 88,2 млн долл.;

актер Дуэйн Джонсон — 87,5 млн долл.

Среди сотни самых успешных звезд также 14 место занял певец Элтон Джон с 81 млн долл., певица Ариана Гранде заняла 17 место с 72 млн долл. За год британский певец Эд Ширан заработал 64 млн долл., и занял 23 место, хотя уже как год продолжается его пауза в карьере. Певица Тейлор Свифт заработала 63,5 млн долл, заняв 25 место, а писательница Джоан Роулинг получила 60 млн долл., заняв 28 строчку рейтинга.

Отметим, что кроме этого в рейтинг вошли и молодые знаменитости. Так, 19-летняя Билли Айлиш заработала 53 млн долл. (43 место), а южнокорейский бойз-бэнд BTS несколько меньше — 50 млн долл. (47 место).

Закрывают рейтинг футболист Мохаммед Салах с 35,1 миллиона долл. (100 место), актриса Анжелина Джоли с 35,5 млн (99 место) и теннисистка Серена Уильямс с 36 млн долл. (98 место).

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей, чье творческое наследие продолжает приносить доход даже после смерти, обнародовал американский журнал Forbes. В рейтинге учитывались доходы, полученные с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года. Возглавил список король поп-музыки Майкл Джексон, который умер 25 июня 2009 года. Однако права на его творчество принесли наследникам 48 млн долл.