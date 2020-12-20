Пингвин. Фото: пресс-служба станции

https://racurs.ua/n148037-pervye-pingvinyata-rodilis-na-ukrainskoy-stancii-v-antarktide-trogatelnye-foto.html

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«Академик Вернадский», украинская станция в Антарктиде, пополнилась на День святого Николая первыми пингвинятами. Сейчас малыши покрыты серым пушком, но уже в конце января начнут линять, и станут привычного, черно-белого окраса.

Возле станции родилось сразу трое детенышей. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.



Отмечается, что две пары вида дженту одновременно отложили яйца, в результате чего вылупилось трое детенышей. У одной из них, которая первая отложила яйца, родилось сразу двое малышей, а у другой — один детеныш, а второй вот-вот должен появиться на свет.

Подчеркнем, что еще 20−30 дней пингвинята будут оставаться в гнезде, где за ними будут ухаживать родители. Малышей они кормят по очереди — пока один сидит на гнезде, другой добывает пищу в океане. Затем они возвращаются, меняются местами и начинают кормить птенцов. Новорожденных планируют назвать Николаями из-за их праздничного дня рождения.

Напомним, ранее мы сообщали, что рождение уникального малыша тюленя наблюдали украинские полярники в Антарктиде на станции «Академик Вернадский». Команда 25-ой экспедиции сообщила, что на острове Галиндез родился первый тюлененок Уэдделла. Новорожденный тюлень оказался девочкой.