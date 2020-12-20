Пингвин. Фото: прес-служба станції

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«Академік Вернадський», українська станція в Антарктиді, поповнилася на День святого Миколая першими пінгвинятками. Наразі малята у сірому пушку, але наприкінці січня почнуть линяти, і матимуть вже звичне, чорно-біле забарвлення.

Біля станції народилося одразу троє дитинчат. Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру.





Наголошується, що дві пари виду дженту одночасно відклали яйця, внаслідок чого вилупилося троє дитинчат. В однієї, яка перша відклала яйця, народилося одразу двоє малюків, а в іншої — одне дитинча, а друге ось-ось має з’явитися на світ. Наразі малюки у сірому пушку, але десь наприкінці січня почнуть змінювати забарвлення на чорно-біле.





Зауважимо, що ще 20−30 днів пінгвинятка залишатимуться у гнізді, де за ними доглядатимуть батьки. Малят вони годують по черзі — поки один сидить на гнізді, інший добуває їжу в океані. Потім повертається, змінює свого партнера та починає годувати пташенят. Новонароджених планують назвати Миколками через їхнє святкове народження.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народження унікального малюка тюленя спостерігали українські полярники в Антарктиді на станції «Академік Вернадський». Команда 25-ої експедиції повідомила, що на острові Галіндез народилося перше тюленя Уедделла. Новонароджене тюленя виявилося дівчинкою.