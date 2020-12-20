Рейтинг «найдорожчих» зірок оприлюднив Forbes

Кайлі Дженнер. Фото: Instagram

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Ракурс

Forbes, відоме фінансове видання, опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей 2020 року. З великим відривом його очолила американська модель Кайлі Дженнер. Вона заробила 590 млн дол. завдяки продажу 51% акцій компанії Kylie Cosmetics.

Цьогоріч вона також єдина жінка у десятці найбільших високооплачуваних зірок. Про це повідомляє Forbes.

На другому місці опинився американський репер Каньє Вест. Він заробив 170 млн дол. завдяки рекламному контракту з Adidas. Третю сходинку посів швейцарський тенісист Роджер Федерер — він заробив 106 млн дол.

Також у першу десятку потрапили:

футболіст Кріштіану Роналду — 105 млн дол.;

футболіст Ліонель Мессі — 104 млн дол.;

актор Тайлер Перрі — 97 млн дол.;

футболіст Неймар — 95,5 млн дол.;

радіоведучий Говард Стерн — 90 млн дол.;

баскетболіст Леброн Джеймс — 88,2 млн дол.;

актор Двейн Джонсон — 87,5 млн дол.

Серед сотні найуспішніших зірок також посів 14 місце співак Елтон Джон з 81 млн дол., співачка Аріана Гранде зайняла 17 місце з 72 млн дол. За рік британський співак Ед Ширан заробив 64 млн дол., та посів 23 місце, хоча вже як рік триває його пауза у кар'єрі. Співачка Тейлор Свіфт заробила 63,5 млн дол, посівши 25 місце, а письменниця Джоан Роулінг отримала 60 млн дол., зайнявши 28 сходинку рейтингу.

Наголосимо, що окрім цього до рейтингу увійшли і молоді знаменитості. Так, 19-річна Біллі Айліш заробила 53 млн дол. (43 місце), а південнокорейський бойз-бенд BTS дещо менше — 50 млн дол. (47 місце).

Закривають рейтинг футболіст Мохаммед Салах із 35,1 мільйона дол. (100 місце), акторка Анжеліна Джолі з 35,5 мільйонами (99 місце) та тенісистка Серена Вільямс із 36 мільйонами доларів (98 місце).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг найбагатших мертвих знаменитостей, чия творча спадщина продовжує приносити дохід навіть після смерті, оприлюднив американський журнал Forbes. У рейтингу враховувалися доходи, отримані з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020 року. Очолив список король поп-музики Майкл Джексон, котрий помер 25 червня 2009 року. Однак права на його творчість принесли спадкоємцям 48 млн дол.