Сенцов. Фото: Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n148041-sencov-nazvav-svoie-vyzvolennya-podarunkom-putina-dlya-zelenskogo.html

Ракурс

Олег Сенцов, колишній бранець Кремля та український режисер, заявив, що його звільнення у вересні 2019 року було «подарунком» від Володимира Путіна для Володимира Зеленського.

У такий спосіб президент Росії намагався схилити українського президента до певних поступок щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це Сенцов розповів у інтерв’ю для «Рандеву з Яніною Соколовою».

Він зауважив, що над його звільненням працювали усі 5 років — колишній президент Петро Порошенко, активісти, звичайні громадяни, європейські політики, а Володимир Зеленський пройшов вирішальну милю.

Усі розуміють, що це робив Путін йому. Дав цей подарунок, щоб його приманити. Це така приманка, щоб він пішов на перемовини й щось віддав. Це було зрозуміло, — переконаний Сенцов.



Наголосимо, що у липні 2020 року заступник голови ОПУ Михайло Подоляк на особистій сторінці накинувся зі звинуваченнями на колишнього бранця Кремля. Він заявив, що Олег Сенцов — «невдячний пристосуванець» і «картинка-герой для псевдопатріотів». Подоляк звинуватив Сенцова в тому, що він тримається за представників попередньої влади, які «використовували його як образ мученика». Натомість за словами Михайла Подоляка, колишній бранець невдячний щодо чинної влади, яка по-справжньому зробила все, щоб дістати його з-за ґратів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звільнений із російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов заявив, що хоче залишатися вільною людиною, тому не планує йти в політику і створювати якусь партію. Екс-політв'язень Кремля відповів у такий спосіб на звинувачення на свою адресу щодо «продажності» українським олігархам. Сенцов заявив, що робитиме тільки те, що «корисне Україні», а говорити «те, що дума».