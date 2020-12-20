Оркестр США. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n148043-ukrainskogo-schedrika-spel-amerikanskiy-voennyy-orkestr-video.html

Ракурс

«Щедрик», известное украинское произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, исполнил оркестр Военно-воздушных сил США.

Таким образом оркестр поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками. Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.





Дипломаты обнародовали видеосообщение от руководительницы оркестра ВВС США в Европе, подполковника Кристины Мур Уррутиа. По словам Уррутиа, «Поющие сержанты» из оркестра ВВС США в Вашингтоне, округ Колумбия, выполнили эту песню в знак почтения американо-украинского партнерства.

У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты Америки, который поддерживает ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности. Всего наилучшего вам в эти праздничные дни, — добавила она.



Отметим, что рождественская колядка «Щедрик» известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название «Carol of the Bells» («Колядка колоколов»). Происхождение оригинальной мелодии «Щедрик» неизвестно. А обработка украинского композитора впервые прозвучала в исполнении хора Киевского университета в 1916 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины (ПЦУ), рассказал, когда празднование Рождества в Украине перенесут с 7 января на 25 декабря. По словам Епифания, сам он не против такого решения, однако нужно, чтобы до этого еще «созрела» церковь и верующие.