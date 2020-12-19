Епифаний рассказал, когда празднование Рождества перенесут на 25 декабря

Митрополит Епифаний, фото: пресс-служба ПЦУ

https://racurs.ua/n148013-epifaniy-rasskazal-kogda-prazdnovanie-rojdestva-perenesut-na-25-dekabrya.html

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Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины (ПЦУ), рассказал, когда празднование Рождества в Украине перенесут с 7 января на 25 декабря.

По словам Епифания, сам он не против такого решения, однако нужно, чтобы до этого еще «созрела» церковь и верующие. Об этом он заявил в интервью «Радіо Свобода».

Мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря, — отметил он. — И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная украинская православная церковь.

По мнению Епифания, если сейчас перейти на празднование Рождества 25 декабря, это может привести к «определенному расколу», в результате которого часть верующих продолжит придерживаться старого календаря. Он отметил, что такие явления наблюдаются в других православных церквях, которые перешли на новый календарь.

На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода, — отметил он.

По мнению Епифания, переход на празднование 25 декабря является вопросом времени. Он считает, что соответствующая инициатива должна походить «из низов».

Оно состоится, но когда к этому сознательно подойдет украинский народ, — отметил митрополит. — Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе.

Епифаний добавил, что сейчас трудно спрогнозировать, когда именно это произойдет.

С 2017 года в Украине 25 декабря является выходным днем. В этот день Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также и большинство православных церквей мира празднуют Рождество.

Украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество по юлианскому календарю 7 января.