Оркестр США. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148043-ukrayinskogo-schedryka-zaspivav-amerykanskyy-viyskovyy-orkestr-video.html

Ракурс

«Щедрик», відомий український твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, виконав оркестр Військово-повітряних сил США.

Таким чином оркестр привітав українців із різдвяними та новорічними святами. Про це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.





Дипломати оприлюднили відео з повідомленням від керівниці оркестру ВПС США у Європі підполковника Крістіни Мур Уррутії. За словами Уррутії, «Співочі сержанти» з оркестру ВПС США у Вашингтоні, округ Колумбія, виконали цю пісню на знак вшанування американсько-українського партнерства.

В України немає кращого партнера, ніж Сполучені Штати Америки, який підтримує ваші зусилля у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України. Всього найкращого вам у ці святкові дні, — додала вона.



Зауважимо, що різдвяна колядка «Щедрик» відома в усьому світі саме в обробці Миколи Леонтовича та має англійську назву «Carol of the Bells» («Колядка дзвонів»). Походження оригінальної мелодії «Щедрика» невідоме. А обробка українського композитора вперше пролунала у виконанні хору Київського університету в 1916 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України (ПЦУ), розповів, коли святкування Різдва в України перенесуть з 7 січня на 25 грудня. За словами Епіфанія, сам він не проти такого рішення, однак потрібно, щоб до цього ще «дозріла» церква та віряни.