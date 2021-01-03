Пенсия. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148582-pensionnyy-vozrast-povysili-v-ukraine-kto-izbejit.html

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Пенсия в Украине будет наступать позже для определенных категорий населения. Так, в Украине с 1 января на 12 месяцев ужесточили требования для выхода на пенсию.

Если еще в прошлом году нужно было иметь 27 лет стажа, чтобы получить выплату в 60 лет, то сейчас понадобится не менее 28 лет. Об этом сообщает Finance.ua.

Сообщается, что отныне для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь от 18 до 28 лет стажа, а чтобы получить выплату в 65 лет — от 15 до 18 лет стажа. Требования по стажу будут постоянно расти до 2027 года. После этого для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа.

Также увеличат пенсионный возраст для женщин. Уже с 3 апреля пенсионный возраст увеличат до 60 лет. Таким образом, уже со следующего года и мужчины, и женщины будут иметь равные права, и должны будут работать как минимум до достижения 60 лет.

Отметим, что те украинцы, которые достигнут возраста 59 лет до апреля следующего года, смогут получить выплату на полгода раньше. Такая особенность коснется тех, кто родился с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что пенсионный возраст в Украине неизбежно придется увеличить. С 2023 ежегодно пенсионный возраст планируется увеличивать на один месяц.

Основанием для повышения пенсионного возраста являются результаты исследования Всемирного банка. По прогнозам экспертов, в 2030 году при сохранении нынешней солидарной системы только 40% украинцев смогут получать пенсию по формуле. Другая часть пенсионеров будет довольствоваться минимальной пенсией.