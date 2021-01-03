Пенсія. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148582-pensiynyy-vik-pidvyschyly-v-ukrayini-hto-unykne.html

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Пенсія в Україні наступатиме пізніше для певних категорій населення. Так, в Україні з 1 січня на 12 місяців посилили вимоги для виходу на пенсію.

Якщо ще торік потрібно було мати 27 років стажу, щоб отримати виплату у 60 років, то зараз знадобиться не менше 28 років. Про це повідомляє Finance. ua.

Повідомляється, що відтепер для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати від 18 до 28 років стажу, а щоб отримати виплату в 65 років — від 15 до 18 років стажу. Вимоги щодо стажу будуть постійно зростати до 2027 року. Після цього для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 35 років стажу.

Також збільшать пенсійний вік для жінок. Вже з 3 квітня пенсійний вік збільшать до 60 років. Таким чином, вже з наступного року і чоловіки, і жінки матимуть рівні права, і повинні будуть працювати як мінімум до досягнення 60 років.

Зазначимо, що ті українки, які досягнуть віку 59 років до квітня наступного року, зможуть отримати виплату на півроку раніше. Така особливість стосуватиметься тих, хто народився з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пенсійний вік в Україні неминуче доведеться збільшити. З 2023 року щорічно пенсійний вік планується збільшувати на один місяць. Підставою для підвищення пенсійного віку є результати дослідження Світового банку. За прогнозами експертів, у 2030 році при збереженні нинішньої солідарної системи лише 40% українців отримуватимуть пенсію по формулі. Інша частина пенсіонерів буде задовольнятися мінімальною пенсією.