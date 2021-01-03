Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148581-pidstav-dlya-zakupivli-rosiyskoyi-vakcyny-nemaie-medzakupivli.html

Ракурс

Російська вакцина від коронавірусу залишається невипробуваною та викликає у світі занепокоєння через свою недоведену ефективність.

Гендиректор державного підприємства «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов вважає, що для закупівлі російської вакцини від коронавірусу «Спутник V» немає жодних раціональних підстав. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вакцина була розроблена вельми сумнівно, а московський Інститут Гамалеї розпочав розробку одним з останніх, але оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим влітку минулого року. При цьому з третьої фази він досі не вийшов з оприлюдненими результатами.

Покладатись на державну російську організацію в умовах російської збройної агресії проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни — це невігластво, — вважає очільник Медзакупівлі.

Він додав, що у сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина, є значна конкуренція, оскільки вже 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки.

Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як:

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією.

Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав, — підсумував Жумаділов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російська вакцина від коронавірусу «Супутник V» не буде дозволена для використання в Україні. На території України будуть дозволені препарати від COVID-19, які отримали схвалення в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Крім того, третя фаза випробувань російського «Супутника» завершиться лише у грудні 2021 року.