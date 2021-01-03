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Ракурс
Аляска. Фото: Istock

Потужний землетрус на Алясці потрапив на відео

3 січ 2021, 19:33
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Землетрус на Алясці магнітудою 6,1 зафіксовано сьогодні, 3 січня. Сейсмічна подія сталася о 12.38 за Гринвічем.

Сильний підземний поштовх стався у 235 км від міста Адака. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Населення житлового масиву складає близько 300 осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 17 км. В цілому населення цього регіону проживає в спорудах, що стійкі до струсів земної кори, оскільки в цьому регіоні вони є частим явищем.

Напередодні землетрусу попередження випущено не було. Повідомлення про постраждалих і ушкодження, спричинені землетрусом, також не надходило.


Острови, розташовані у південно-західній частині Аляски, відносяться до сейсмічно активної області, відомої як Вогняне кільце, яка регулярно піддається сильним землетрусам і виверженням вулканів, тому для місцевих жителів такий сильний землетрус здався «звичайним».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що землетрус у Хорватії відбувся сьогодні, 30 грудня. Країну сколихнули одразу три землетруси, які пішли за вчорашніми сейсмічними поштовхами. Потужність землетрусів склала 4,7, 4,8 і 3,9 бала за шкалою Ріхтера.

Джерело: Ракурс


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