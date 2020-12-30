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Землетрус. Фото: BBC

Одразу три землетруси сколихнули Хорватію уранці (ФОТО, ВІДЕО)

30 гру 2020, 11:30
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Землетрус у Хорватії стався сьогодні, 30 грудня. Країну сколихнули одразу три землетруси, які послідували за учорашніми сейсмічними штовханнями.

Потужність землетрусів становила 4, 7, 4,8 та 3,9 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Vecernji List.

Епіцентр першого землетрусу, що стався о 6.15, був за 12 кілометрів на північний захід від Сисака на глибині вісім кілометрів. Найбільше він відчувався в Петрині, Загребі, Великій Гориці та Карловаці.

Землетрус у Хорватії. Фото: BBC

О 6.26 стався другий, сильніший землетрус силою 4,8 бала, а за три хвилини трохи слабший — 3,9 бала. Після цього багато мешканців вийшли на вулиці Сисака.

Землетрус у Хорватії. Фото: BBC

Після руйнівного землетрусу у вівторок багато жителів Петрині, Сисака та околиць ночували просто неба, гріючись біля багать або в машинах. Деякі розбили намети прямо на вулиці.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Хорватії землетрус забрав життя сімох людей у населених пунктах Майське Поляне та Петриня. Як повідомлялось, в країні за вчора було сім землетрусів. Серед загиблих була 12-річна дівчинка. Вона загинула в хорватському місті Петриня.

Джерело: Ракурс


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