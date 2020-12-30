Землетрясение в Хорватии. Фото: BBC

https://racurs.ua/n148448-srazu-tri-zemletryaseniya-vskolyhnuli-horvatiu-utrom-foto-video.html

Ракурс

Землетрясение в Хорватии произошло сегодня, 30 декабря. Страну всколыхнули сразу три землетрясения, которые последовали за вчерашними сейсмическими толчками.

Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Vecernji List.

Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 6.15, был в 12 километрах от северо-запада Сисака на глубине восемь километров. Больше всего он ощущался в Петрине, Загребе, Большой Горице и Карловаце.



В 6.26 произошло второе, более сильное землетрясение силой 4,8 балла, а спустя три минуты немного более слабое — в 3,9 балла. После этого многие жители вышли на улицы Сисака.

После разрушительного землетрясения во вторник многие жители Петриня, Сисака и окрестностей ночевали под открытым небом, греясь у костров или в машинах. Некоторые разбили палатки прямо на улице.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Хорватии землетрясение унесло жизни семи человек в населенных пунктах Майское Поляне и Петриня. Как сообщалось, в стране за вчера было семь землетрясений. Среди погибших была 12-летняя девочка. Она погибла в хорватском городе Петриня.