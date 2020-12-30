Сразу три землетрясения всколыхнули Хорватию утром (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n148448-srazu-tri-zemletryaseniya-vskolyhnuli-horvatiu-utrom-foto-video.htmlРакурс
Землетрясение в Хорватии произошло сегодня, 30 декабря. Страну всколыхнули сразу три землетрясения, которые последовали за вчерашними сейсмическими толчками.
Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Vecernji List.
Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 6.15, был в 12 километрах от северо-запада Сисака на глубине восемь километров. Больше всего он ощущался в Петрине,
Загребе, Большой Горице и Карловаце.
В 6.26 произошло второе, более сильное землетрясение силой 4,8 балла, а спустя три минуты немного более слабое — в 3,9 балла. После этого многие жители вышли на улицы Сисака.
После разрушительного землетрясения во вторник многие жители Петриня, Сисака и окрестностей ночевали под открытым небом, греясь у костров или в машинах. Некоторые разбили палатки прямо на улице.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Хорватии землетрясение унесло жизни семи человек в населенных пунктах Майское Поляне и Петриня. Как сообщалось, в стране за вчера было семь землетрясений. Среди погибших была 12-летняя девочка. Она погибла в хорватском городе Петриня.