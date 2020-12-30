Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Землетрясение в Хорватии. Фото: BBC

Сразу три землетрясения всколыхнули Хорватию утром (ФОТО, ВИДЕО)

30 дек 2020, 11:30
999

Землетрясение в Хорватии произошло сегодня, 30 декабря. Страну всколыхнули сразу три землетрясения, которые последовали за вчерашними сейсмическими толчками.

Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Vecernji List.

Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 6.15, был в 12 километрах от северо-запада Сисака на глубине восемь километров. Больше всего он ощущался в Петрине, Загребе, Большой Горице и Карловаце.

Землетрясение в Хорватии. Фото: BBCВ 6.26 произошло второе, более сильное землетрясение силой 4,8 балла, а спустя три минуты немного более слабое — в 3,9 балла. После этого многие жители вышли на улицы Сисака.

Землетрясение в Хорватии. Фото: BBCПосле разрушительного землетрясения во вторник многие жители Петриня, Сисака и окрестностей ночевали под открытым небом, греясь у костров или в машинах. Некоторые разбили палатки прямо на улице.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Хорватии землетрясение унесло жизни семи человек в населенных пунктах Майское Поляне и Петриня. Как сообщалось, в стране за вчера было семь землетрясений. Среди погибших была 12-летняя девочка. Она погибла в хорватском городе Петриня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров