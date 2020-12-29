От землетрясения в Хорватии пострадало украинское посольство

Землятрясение. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n148434-ot-zemletryaseniya-v-horvatii-postradalo-ukrainskoe-posolstvo.html

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Землетрясение в Хорватии, произошедшее сегодня, 29 декабря, повредило здание украинского посольства. Вследствие естественного явления здание получило незначительные повреждения, все работники дипломатического ведомства не пострадали.

Наличие пострадавших среди украинских граждан в стране сейчас проверяется. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает «Суспільне».

Отмечается, что землетрясение произошло в 60 км от Загреба, его магнитуда составила 6,3 балла. Стихийное бедствие ощутилось по всей стране. В эпицентре землетрясения нанесен значительный ущерб зданиям и коммуникациям.

Украинцам, находящимся в Хорватии, рекомендуют внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов о развитии сейсмологической ситуации, а в случае повторных толчков, следует безотлагательно покинуть здания, не пользоваться лифтом, избегать пребывания у линий электропередач и деревьев.

Напомним, ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло сегодня, 29 декабря в Хорватии. Толчки были зафиксированы примерно в 12.30 по местному времени (13.30 по киевскому времени), их продолжительность составляла более 20 секунд. Часть Загреба осталась без света.