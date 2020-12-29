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В Хорватии произошло мощное землетрясение, фото: Jutarnji list
Мощное землетрясение оставило без света столицу Хорватии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n148416-moschnoe-zemletryasenie-ostavilo-bez-sveta-stolicu-horvatii-foto-video.htmlРакурс
Мощное землетрясение произошло сегодня, 29 декабря в Хорватии.
Толчки были зафиксированы примерно в 12.30 по местному времени (13.30 по киевскому времени), их продолжительность составляла более 20 секунд, сообщает издание Vijesti.
Мощность землетрясения оценивается в 6,3 балла по шкале Рихтера, его эпицентр, вероятно, располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны города Загреба, в районе города Петриня.
Часть Загреба из-за этих толчков осталась без света.
В то же время землетрясение принесло значительные разрушения в Петриню, где погибла 12-летняя девочка, сообщает Jutarnji list.
По словам мэра Даринко Думбовича, разрушена «почти половина города». В Петриню уже прибыло руководство страны, а также в город введена армия.
Все имеющиеся пожарные бригады из Загреба перебрасывают в Петриню.
Продолжаются спасательные работы. Несколько человек достали из-под завалов и госпитализированы.
Толчки ощущались и в ряде соседних стран — Боснии и Герцеговине, Германии, Венгрии, Италии, Черногории, Румынии, Словакии, Словении, Сербии и Австрии.
Напомним, в марте в Загребе в результате землетрясения погиб ребенок.
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