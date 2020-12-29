В Хорватии произошло мощное землетрясение, фото: Jutarnji list

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Ракурс

Мощное землетрясение произошло сегодня, 29 декабря в Хорватии.

Толчки были зафиксированы примерно в 12.30 по местному времени (13.30 по киевскому времени), их продолжительность составляла более 20 секунд, сообщает издание Vijesti.

Мощность землетрясения оценивается в 6,3 балла по шкале Рихтера, его эпицентр, вероятно, располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны города Загреба, в районе города Петриня.

Часть Загреба из-за этих толчков осталась без света.

В то же время землетрясение принесло значительные разрушения в Петриню, где погибла 12-летняя девочка, сообщает Jutarnji list.

По словам мэра Даринко Думбовича, разрушена «почти половина города». В Петриню уже прибыло руководство страны, а также в город введена армия.

Все имеющиеся пожарные бригады из Загреба перебрасывают в Петриню.

Продолжаются спасательные работы. Несколько человек достали из-под завалов и госпитализированы.

Толчки ощущались и в ряде соседних стран — Боснии и Герцеговине, Германии, Венгрии, Италии, Черногории, Румынии, Словакии, Словении, Сербии и Австрии.

Напомним, в марте в Загребе в результате землетрясения погиб ребенок.