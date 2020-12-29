Кремль выплатит по миллиону своим пропагандистам. Фото: youtube

https://racurs.ua/n148414-kreml-vyplatit-po-millionu-svoim-propagandistam.html

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Правительство РФ присудило десять журналистских премий представителям СМИ, поддерживающим пропаганду правящей власти.

Каждый из них получит по 1 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают в пресс-службе правительства России.

В том числе премию якобы за личный вклад в развитие СМИ получит главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Напомним, Маргарита Симоньян озвучила предложение «вернуть» Киев в состав России. Так она прокомментировала инцидент во Львове, где 19-летний киевлянин получил штраф, потому что прошелся по улице в шапке с символикой в виде серпа и молота.

Главред RT заявила, что действия украинских правоохранителей ее «задолбали».

Ведущий телеканала «Россия» Александр Сладков получит премию якобы за вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики.

За создание образовательного портала «Мел» наградят его генерального директора Александра Рудика, главного редактора Надежду Седову, старшего редактора Елену Акимову и менеджера проектов Юлию Буглак.

Специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин получат премию за пропагандистские репортажи из Белоруссии.

Напомним, российские пропагандисты из проекта Bonanza Mediа штамповали фейковые фильмы по указанию полковника российского ГРУ Сергея Чебанова.

Журналисты пытались «отбелить» Россию и обвиняли украинскую сторону в крушении «Боинга» на Донбассе в 2014 году.